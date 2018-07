CPTEC: N e NE devem sofrer novamente com chuva hoje

No Nordeste as pancadas de chuva estarão concentradas no Maranhão, centro-norte do Piauí e do Ceará. Tempo fica instável na faixa leste da região e a previsão é de céu nublado e com chuvas isoladas no Espírito Santo e da Bahia. O sol deve predominar no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, e Triângulo Mineiro.

Segundo a previsão, no dia de hoje irá predominar sol entre poucas nuvens no leste da Região Sul, leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As temperaturas mínimas estarão baixas na Serra da Mantiqueira entre São Paulo e Minas Gerais, na Serra Geral (Região Sul) e no centro-leste do Paraná, áreas onde há condições para a ocorrência de geada.