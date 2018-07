CPTEC prevê céu nublado e chuva na maior parte do país

A temperatura em São Paulo tende a subir nas próximas horas, informa o CPTEC, podendo atingir máxima de até 25ºC no período da tarde. Durante a madrugada desta terça, os termômetros atingiram a mínima de 14ºC.

As previsões para o restante do Brasil são de temperaturas baixas pela manhã, principalmente na serra, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já na faixa leste, na região do Paraná, há chance de chuva isolada. Há também condição de chuva no decorrer do dia na faixa litorânea entre o norte de Santa Catarina e sul do Rio de Janeiro.

Entre o norte do Paraná, São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, o dia terá sol entre nuvens e condição para pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde. O CPTEC afirma que haverá sol, variação de nebulosidade e uma pequena chance de chuva entre o litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva em grande parte do Mato Grosso, Goiás e Maranhão. Dia com muitas nuvens e pancadas de chuva também no sul da Bahia, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, de acordo com dados do CPTEC.