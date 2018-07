CPTEC prevê chuva e baixa temperatura

A chuva atinge o norte de São Paulo, sul de Minas, nordeste de Goiás, triângulo mineiro, Rio e Espírito Santo. Em algumas áreas haverá chuvas pontualmente forte, principalmente em Minas, e serra do Espírito Santo.

Também choverá forte no Acre, Amazonas, norte de Rondônia, grande parte do Pará, norte do Maranhão e do Piauí e noroeste e centro-norte do Ceará. Nas demais áreas do Norte, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba choverá com menos intensidade.

O sol aparece entre poucas nuvens no Tocantins, centro e norte de Minas, e grande parte da Bahia. Em Alagoas, Sergipe e leste da Bahia haverá possibilidades de chuvas. No sudeste de Goiás e sul de Minas poderão ocorrer pancadas de chuva rápidas. Na Região Sul e parte do Sudeste a temperatura estará baixa. Há possibilidade de geada nas regiões serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As informações são do CPTEC.