CPTEC prevê chuva em grande parte do Brasil

Nas demais áreas do Nordeste do Brasil haverá rápidas pancadas de chuva de forma isolada. Apenas no nordeste da Bahia, no Sergipe e no sul de Alagoas o sol aparecerá entre poucas nuvens. O sol predominará na maior parte do Rio, na faixa central de Minas, no Vale do Paraíba e na maior parte do Rio Grande do Sul.

Haverá pancadas de chuva no período da tarde no centro e oeste do Paraná e de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul e também no nordeste de São Paulo. A chance de pancadas de chuva será pequena no Espírito Santo, no nordeste de Minas e no sul fluminense e na capital de São Paulo. Temperatura estável.