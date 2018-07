CPTEC prevê chuva nas regiões Norte e Sudeste A sexta-feira será de pancadas de chuva no Norte e em áreas do Sudeste do país, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As áreas de instabilidade provocarão chuva forte em grande parte da Região Norte, sul de Goiás, centro e sul de Minas, centro e leste de São Paulo, Rio e sul do Espírito Santo. A chuva neste locais poderá ser localmente forte, com rajadas de vento e descargas elétricas.