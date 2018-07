CPTEC prevê chuvas para o Sul e o Norte do Brasil As pancadas de chuva vão atingir o Sul e Norte do País nesta terça-feira, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). O céu ficará com muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte da Região Norte, no Maranhão e na faixa entre o oeste do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A chuva nesses locais poderá ser forte, acompanhada de raios e rajadas de vento.