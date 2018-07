CPTEC prevê pancada de chuva em boa parte do País

O dia terá sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuva a partir da tarde em grande parte do centro-oeste e sul do País. Na faixa entre o oeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, haverá muitas nuvens e chance de pancadas de chuva que poderão ser pontualmente fortes.

No sudeste, as pancadas de chuva poderão ocorrer de forma localizada, entre São Paulo, sul de Minas, Rio e Espírito Santo. Em toda a faixa norte do país o céu terá nebulosidade variável e pancadas de chuvas ao longo do dia. Poderá chover de forma isolada na faixa litorânea da região nordeste.

No extremo sul do Rio Grande do Sul, norte de Minas, interior do nordeste e demais áreas do país, o dia será de sol entre poucas nuvens. As informações são do CPTEC.