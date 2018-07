CPTM apresenta problemas em duas linhas em SP Os passageiros que utilizam as linhas 9-esmeralda (Osasco-Grajaú) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltaram, na manhã desta quarta-feira, a serem prejudicados por problemas técnicos, segundo informações da empresa. As duas linhas operam com velocidade reduzida e intervalo maior entre os trens.