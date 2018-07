CPTM demite condutor de trem após fim de sindicância A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) demitiu o condutor de um dos trens da Linha 7 - Rubi (Luz - Francisco Morato), que colidiram na estação Barra Funda do Metrô de São Paulo em julho. Ao todo, 42 pessoas ficaram feridas. Em nota, a CPTM informou que a companhia concluiu a sindicância que apurou as causas do acidente e constatou ter ocorrido falha humana.