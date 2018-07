CPTM diz que não pode cercear direito de ir e vir

A CPTM informou ainda que mantém, em todas as estações, agentes de segurança uniformizados e à paisana. Também diz que não há registro de prostituição nas estações, embora a reportagem tenha informado a Assessoria de Imprensa da CPTM que presenciou mais de 50 garotas de programa fazendo ponto somente na Estação da Luz.

Um dos museus mais frequentados do Brasil, o da Língua Portuguesa, está no complexo da Estação da Luz. A direção, no entanto, informou que o grande número de prostitutas que atua nos arredores não interfere no número de visitantes no local.

Mais de 3 mil pessoas passam pelo museu por dia. Desde a inauguração do Museu da Língua Portuguesa, em março de 2006, o local já recebeu mais de dois milhões de visitantes.