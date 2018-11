CPTM para à meia-noite; metroviários recuam de greve Os trabalhadores das linhas 8, 9, 11 e 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão entrar em greve a partir da zero hora de quarta-feira. A paralisação das linhas 8 e 9 vai afetar os municípios de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Barueri, Itapevi, Amador e Bueno. Já as linhas 11 e 12 afetam os moradores da zona leste e os municípios do Alto Tietê - Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das Cruzes.