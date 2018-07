CPTM suspende operação na Linha 9 após depredação

De acordo com a CPTM, após um trem apresentar falha na chegada à Estação Morumbi, por volta das 16h40, alguns usuários não aguardaram o restabelecimento e acionaram o botão de emergência, descendo à via férrea. "Às 17h20, o trem foi removido, mas como havia muitos usuários andando na via, a circulação dos trens passou a ser realizada com velocidade reduzida", explicou a companhia. "Por ser horário de pico, as plataformas ficaram muito cheias e um grupo iniciou a depredação de algumas composições, razão pela qual a operação dessa linha foi suspensa", declarou CPTM na nota.