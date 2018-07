CPTM terá biblioteca para emprestar livros aos usuários

?É a primeira biblioteca brasileira em uma estação de trem?, afirma o diretor do Instituto Brasil Leitor, William Nacked. A organização social, com 211 funcionários, é a responsável pela criação, instalação e gerência do projeto. Com acervo inicial de cerca de 2 mil livros de diversos gêneros - literatura, filosofia, religião, artes, história, autoajuda -, a biblioteca deve se aproveitar do grande movimento da estação, por onde circulam, todos os dias, 450 mil pessoas.

O presidente da CPTM, Sérgio Avelleda, diz acreditar que a ?disseminação da cultura? é um compromisso da companhia. ?Nossa prioridade, evidentemente, é o transporte. Mas temos espaço para outras políticas públicas?, explica. ?Faz muito tempo que queríamos agregar à CPTM esse projeto que faz tanto sucesso no Metrô.? Desde que começou, há cinco anos, o Embarque na Leitura atraiu 36 mil leitores cadastrados, com 345 mil empréstimos de livros, só em São Paulo. Considerando as estações de outras capitais brasileiras, são 42 mil leitores e 443 mil empréstimos. O índice de não-devolução é de apenas 0,24%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.