CPTM vai terceirizar a Linha 8 do metrô em SP

O projeto contempla a Linha 8 - Diamante (Julio Prestes - Itapevi), de 35 km, a mais rentável do sistema de trilhos, que tem movimento diário de cerca de 392 mil passageiros e é responsável por 22% da receita de arrecadação com as passagens. Apesar do alto movimento, a linha atualmente opera com trens antigos, herdados da extinta Fepasa (Ferrovias Paulistas S.A.), uma das empresas que deram origem à CPTM. As composições, de origem franco-brasileira, rodam desde 1978.

A CPTM, por enquanto, não dá mais detalhes sobre o projeto, alegando segredo de edital, mas diz que o processo, aberto em outubro passado, faz parte do plano de expansão e modernização do sistema de transporte de passageiros da Grande São Paulo. O tema vem sendo propagandeado pelo governo do Estado na TV como uma das principais realizações da gestão de José Serra (PSDB). As estações da Linha 8 também devem passar por reforma e há uma reivindicação no município de Barueri (Grande São Paulo) de que a linha chegue até Alphaville. As informações são do Jornal da Tarde.