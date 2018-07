Cracolândia, no centro de SP, terá posto ao trabalhador

O objetivo da Prefeitura é criar na cracolândia um "complexo social e médico" para moradores de rua, trabalhadores e famílias de baixa renda.

A nova ocupação dos imóveis constará de um decreto do prefeito que será publicado hoje no Diário Oficial da Cidade. Para ocupar terrenos particulares, Kassab invocou a Constituição (inciso 25 do artigo 5), no qual o governo e a Justiça podem requisitar o uso temporário "para interesse social" de espaço privado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.