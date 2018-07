Crânios humanos são achados na rua, no centro do RJ Quatro crânios humanos foram encontrados, por volta das 6h30m desta segunda-feira, dentro de uma caixa de isopor abandonada na calçada em frente a um terreno baldio na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, a cerca de 300 metros do edifício-sede da Prefeitura da cidade.