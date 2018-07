Cratera bloqueia parte da pista local da Marginal, em SP

O buraco ocupa duas das três faixas da via, próximo à Ponte das Bandeiras. Um trator está no local efetuando os reparos desde o começo da manhã, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Até as 8 horas, ainda não havia informações sobre o que causou o solapamento.

A interdição da pista provoca lentidão em quase oito quilômetros da via, indo da Ponte das Bandeiras até a Ponte Aricanduva. A pista expressa também registra tráfego carregado, com lentidão de 13 quilômetros, indo da Ponte do Limão até a Ponte Imigrante Nordestino.

O engarrafamento na Marginal do Tietê provoca congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 230 e 231, na pista expressa, e do quilômetro 227 ao quilômetro 231, na pista marginal.

Metrô

A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste da capital paulista, terá um trecho interditado a partir de amanhã para obras da Linha 2-Verde do Metrô. As interdições parciais ocuparão uma faixa de rolamento, em ambos os sentidos, junto ao canteiro central, no trecho entre a Rua Elídia Maria de Jesus e a Avenida Salim Farah Maluf, a partir das 10 horas. O bloqueio deve durar por sete meses.

Os motoristas que trafegam no local serão deslocados para o lado direito da via, passando a ocupar as outras três faixas de rolamento. A avenida estará sinalizada com 30 placas e 1.600 metros de tapumes. A engenharia de campo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai acompanhar a interdição e recomenda aos motoristas que evitem circular pelas imediações dos trechos interditados, buscando caminhos alternativos.