Cratera se abre e desaloja seis na zona sul de São Paulo Uma cratera foi aberta hoje após o terreno ceder na região de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, deixando seis pessoas desalojadas (aquelas que tiveram de sair de casa, mas podem contar com a ajuda de familiares e vizinhos). O incidente ocorreu por volta das 12 horas e abriu um buraco de aproximadamente 2 metros de diâmetro e 1,2 metro de altura nas proximidades do córrego da Moenda. Uma mulher e uma criança caíram no buraco. Elas tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas pelos bombeiros ao Hospital de M''Boi Mirim.