CREA cassa registro de responsável por parque no Rio

Santiago tem um prazo de 60 dias para recorrer da decisão da Câmara, que será agora analisada em uma sessão plenária do Crea-RJ. Segundo o órgão, essa é a primeira vez em 76 anos que um profissional da categoria tem o registro cassado. Os laudos da perícia do acidente no parque, localizado em Vargem Grande, zona oeste do Rio, confirmaram as más condições das instalações e a falta de manutenção dos brinquedos, segundo a Polícia Civil.

No dia 14, o brinquedo Tufão se soltou e matou Alessandra Aguilar, de 17 anos, que estava na fila da bilheteria do Glória Center quando foi atingida. Com traumatismo craniano, o adolescente Victor Alcântara Oliveira, de 16 anos, chegou a ser levado para o Hospital Miguel Couto em estado grave, mas morreu dois dias depois. Outras sete pessoas ficaram feridas.

Com esse acidente, chegou a seis o número de pessoas que morreram no Glória Center. Um funcionário do parque, Diogo Melo de Paiva, de 23 anos, morreu em um acidente em junho em um brinquedo chamado Surfe. O parque estava em Paty do Alferes, na região sul do Estado. Em 2006, Róbson da Costa, de 14 anos, morreu após cair de um dos brinquedos do parque. Em 2008, outro acidente deixou dois feridos.