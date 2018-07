Crea: curto pode ter causado explosão de bueiro no Rio

Uma análise feita no local irá indicar se havia presença de gás na tubulação. De acordo com o Centro de Operações do Rio, uma faixa da Rua Voluntários ficou bloqueada ao tráfego de 8h30 até as 9h55. A área ficou isolada para que os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli examinassem o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou viaturas para o local, uma pessoa teve ferimentos em uma das mãos. A vítima é o porteiro de um prédio localizado no número 153 da rua, em frente ao bueiro. Ele foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul. A explosão também causou danos a uma moto que estava na rua. O dono dela não se feriu.

A Light enviou uma equipe para analisar as causas do acidente. Em nota, a empresa disse que houve o deslocamento da tampa de uma caixa subterrânea da companhia, além de outra pertencente a uma concessionária de telefonia. A Light afirmou que prestará assistência ao porteiro do prédio que teve ferimentos na mão e que equipes da empresa também adotam as providências em relação aos danos materiais causados pela explosão. O fornecimento de energia elétrica está interrompido para o prédio número 153 da Rua Camuirano, no qual será instalado um gerador.