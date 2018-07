Crea diz que 'série de erros' causou incêndio no RS, número de internados diminui

Técnicos da entidade representativa visitaram a boate Kiss, local da tragédia, onde mais de 200 jovens morreram, a maioria de universitários e por asfixia.

Também nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que o número de vítimas da tragédia internadas em hospitais do Estado caiu para 93 devido à alta de alguns pacientes. Dos internados, 29 ainda respiram com ajuda de aparelhos.

O incêndio começou, segundo a polícia, quando um integrante da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava na boate, acendeu um sinalizador. Uma faísca do artefato entrou em contato com o revestimento acústico que estava no teto da boate dando início às chamas e liberando um gás tóxico que asfixiou a maioria das pessoas.

"A análise das informações disponíveis até o momento aponta como causas fundamentais para a ocorrência do incêndio a combinação do uso de material de revestimento acústico inflamável, exposto na zona do palco, associada à realização do show com componentes pirotécnicos", disse o Crea em seu relatório.

De acordo com a análise da entidade de classe, outros fatores contribuíram para o desastre, o segundo maior provocado por um incêndio na história do país, como falhas nos extintores de incêndio, dificuldade para a saída das pessoas, falta de iluminação de emergência e de mecanismos para dissipar a fumaça.

"Para honrar a memória destas vítimas e suas famílias precisamos que o acidente sirva para que criemos uma legislação mais específica e unificada com regras claras", disse o presidente do Crea-RS, Luiz Alcides Capoano, de acordo com a página da entidade na Internet.

A polícia mantém em prisão temporária os dois proprietários da boate e dois integrantes da banda. Na sexta-feira, a Justiça gaúcha prorrogou por 30 dias a prisão dos quatro.

(Reportagem de Eduardo Simões)