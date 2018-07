CREA fará vistoria em áreas de risco de Nova Friburgo O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) realiza amanhã uma vistoria na cidade de Nova Friburgo, Região Serrana, para avaliar os principais pontos com risco de desabamento. O município sofre com os temporais registrados nos últimos dias.