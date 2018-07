Crea investigará acidente em São José dos Campos

Segundo o gerente regional do Crea, Marcelo Guedes, além do engenheiro José Vitório Vanzela, responsável pela montagem dos camarotes, outros três profissionais estavam envolvidos com atribuições específicas do projeto estrutural do evento. "Já colhemos alguns dados e já temos os documentos dos Bombeiros e da prefeitura. Também já estivemos no local para verificar a situação da estrutura e as condições do solo", explicou.

As penalidades a serem aplicadas aos profissionais poderão variar de simples suspensão à perda do registro profissional, dependendo do resultado do laudo, que deve ficar pronto em 15 dias.