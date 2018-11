Crea-RJ mantém cassação do registro de engenheiro O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) decidiu hoje manter a cassação do registro do engenheiro mecânico Luis Soares Santiago. Ele era o responsável técnico do Parque Gloria Center, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, onde duas pessoas morreram após falha em um dos brinquedos em 2011.