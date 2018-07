Crea vistoria obra pública que desabou em SP Técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP) irão vistoriar hoje a obra do governo do estado de São Paulo que desabou na tarde de ontem na zona norte da capital. O desabamento da laje de um prédio em construção matou o operário Nivaldo Rodrigues da Silva e deixou 11 feridos.