Creche infestada por escorpiões é fechada em SP Uma creche infestada por escorpiões foi fechada ontem em Pirapozinho, cidade do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. As 85 crianças da Creche Francisco Polegato serão atendidas a partir de hoje pelas outras quatro creches municipais, que já estão lotadas. Nos últimos dias, ao menos 15 escorpiões foram capturados até no berçário. Os bichos são amarelos, considerados os mais venenosos. A creche será dedetizada e não há previsão para reabrir, segundo o prefeito Marcos Brambilla (PSDB), que determinou a interdição. "A administração pública tem que zelar pela saúde dos munícipes, em especial das crianças e dos adolescentes", afirmou. Inaugurada há dez anos, a creche fica ao lado do cemitério municipal e de uma madeireira. Segundo ele, os insetos sempre foram encontrados no local. "As administrações passadas sabiam do problema e não tomaram providências."