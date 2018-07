Creche onde morreu bebê Gabriel passará por nova perícia

A vistoria na Escolinha Pedacinho do Céu, na zona norte da capital, onde o bebê Gabriel, de sete meses, morreu asfixiado no berço no último 25 de julho, será feita novamente. O delegado titular do 90.º Distrito Policial, Sérgio Alves, marcou a nova perícia para as 11 horas da próxima segunda-feira, 25. Veja também: Laudo aponta morte por asfixia de bebê em creche de SP O objetivo da nova perícia é fornecer à Justiça dados a respeito da localização e disposição dos móveis e do tamanho das dependências da escola, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Serão tiradas novas fotos e feitas medições.