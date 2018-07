Crédito ao consumidor continuará crescendo em 2012--Serasa

O indicador de Perspectiva do Crédito ao Consumidor recuou 0,2 por cento em novembro, para 101,2. Apesar do recuo, o índice se manteve acima do nível 100, confirmando a possibilidade de expansão, segundo a entidade, que prevê uma "trajetória moderada de expansão" este ano.

"Se, por um lado, o governo vem tentando estimular o consumo via crédito com reduções de juros, reversão das medidas macroprudenciais e isenções tributárias, por outro lado, o consumidor, pelo forte crescimento verificado no crédito nos últimos anos, encontra-se mais endividado. Isto acaba limitando o impacto das medidas pró-consumo", afirmaram os economistas da Serasa.

A entidade informou ainda que as concessões de crédito às empresas devem voltar a acelerar no primeiro semestre deste ano, com base no aumento de 0,1 por cento do indicador de Perspectiva do Crédito às Empresas, para 99,3.

"Foi a primeira variação positiva em 12 meses, sinalizando que o ritmo de concessões de crédito às empresas poderá voltar a acelerar antes do final do primeiro semestre de 2012", acrescentaram os economistas.

O cenário para as empresas deve ser favorecido pelo alívio das condições monetárias -o que inclui reduções da taxa de juro e reversão parcial das medidas macroprudenciais-, contribuindo para a retomada da trajetória de crescimento mais acelerado da economia brasileira em relação ao segundo semestre de 2011.

(Por Vivian Pereira)