Crédito às famílias supera o das PJs

Em agosto o crédito apresentava, em 12 meses, expansão de 13,9%, chegando a 45,2% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 36,7% um ano atrás. Não há dúvida de que o governo procurou enfrentar a recessão não apenas com o aumento dos gastos correntes do Tesouro, mas também com a expansão de crédito em favor das pessoas físicas (PFs). Em dezembro a distribuição dos recursos livres era basicamente igual entre pessoas físicas e pessoas jurídicas (PJs), em relação ao PIB: 13,3% para as PFs e 13% para as PJs. Em agosto os valores foram de 15,1% e 13,5%, o que mostra que as empresas recebem menos crédito do que as famílias.

Poder-se-ia pensar que os empréstimos direcionados, por meio do BNDES, compensam a aparente perda das empresas, porém os créditos habitacionais em favor das famílias têm crescimento maior do que os do BNDES.

Em agosto, o crédito cresceu 1,3% para as PJs e 1,8% para as PFs, e essa evolução piorou nos 17 primeiros dias de setembro, em que as PJs tiveram aumento de crédito de 0,3% e as PFs, de 1,5%.

As taxas de juros continuam mais favoráveis para as empresas, mas acusam maior redução para as famílias. Na primeira quinzena de setembro ficaram estáveis para as PFs (40,1%), mas para as PJs aumentam de 26,4%, em agosto, para 26,7%, em setembro - e a inadimplência das empresas cresceu de 3,8%, em julho, para 3,9%, em agosto, enquanto a das famílias reduziu-se de 8,5% para 8,4% no mesmo período.

É verdade que as famílias conseguem empréstimos que, na maior parte, oferecem garantia aos bancos (crédito consignado e possibilidade de retomar o bem financiado).

A tendência da economia é, no momento, de expansão dos meios de pagamento por intermédio do déficit do Tesouro. Isso deverá sustentar uma expansão do crédito. No entanto, essa expansão, em favor de pessoas que não têm renda suficiente, poderá daqui a alguns meses se traduzir em aumento da inadimplência capaz de criar problemas para algumas instituições financeiras.