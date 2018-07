Crédito com aval regional preocupa governo chinês

Essas entidades tiveram o aval dos governos regionais para obter créditos e foram o caminho encontrado para driblar a falta de recursos em caixa ou os limites à expansão de gastos impostos por Pequim. Se elas não conseguirem pagar seus financiamentos, isso terá de ser feito pelos governos provinciais, o que aumentará a dívida pública. O outro caminho é o prejuízo ser arcado pelos bancos, o que pode levar a uma explosão dos créditos irrecuperáveis do sistema financeiro.

O vice-governador do Banco do Povo da China (banco central), Su Ning, disse ontem que essas entidades contraíram "proporção bastante alta" dos créditos bancários concedidos em 2009. "Muitos governos locais têm problemas com seus balanços e alguns dos órgãos de investimento não têm lucro", disse Su em entrevista coletiva.

Os bancos chineses concederam no ano passado US$ 1,4 trilhão em novos financiamentos, o dobro do volume de 2008 e o equivalente a 30% do PIB do país. Muitos analistas acreditam que parte desses créditos é de natureza duvidosa e não poderá ser recuperada. Como os bancos que os concederam são estatais, eles deverão ser socorridos pelo governo central, o que terá impacto no nível de endividamento público no país.

Oficialmente, a dívida pública da China gira em torno de 20% do PIB, mas pode chegar a 70% se foram incluídos todos os níveis de governo e os empréstimos duvidosos criados com a explosão de crédito do ano passado, na avaliação de Victor Shih, professor da Universidade Northwestern de Chicago.