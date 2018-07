Crédito de carbono terá no País 1º leilão voluntário A BM&F Bovespa fará no dia 8 de abril o primeiro leilão de créditos de carbono voltados ao mercado voluntário. A proposta é oferecer a empresas, investidores e pessoas físicas créditos de carbono referentes à redução da poluição em empresas do setor de cerâmica. Serão oferecidos 180 mil créditos, em 3 lotes de 60 mil. Cada crédito equivale à redução de 1 tonelada de CO2 da atmosfera e o lance mínimo para cada papel será de R$10. Segundo Guilherme Fagundes, gerente de produtos ambientais da Bovespa, o leilão inaugura o mercado voluntário de carbono no País. Nesse mercado, os créditos podem ser negociados livremente, sem necessidade de aprovação dos projetos pela ONU.