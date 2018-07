Crédito esfria e inadimplência sobe em outubro

Segundo o Banco Central (BC), o crédito aumentou 0,8 por cento em outubro, bem menos que o avanço de 2,2 por cento visto em setembro. Esse crescimento foi o menor desde janeiro passado, quando ficou em 0,4 por cento.

No mês passado, o crédito correspondeu a 48,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ou 1,946 trilhão de reais.

"Foi um crescimento dos saldos empréstimos moderado, um pouco abaixo do que tínhamos observado em meses anteriores", afirmou o chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, atribuindo a desaceleração à greve dos bancários.

"Esse 0,8 por cento (de crescimento) em parte está refletindo a greve, mas também está refletindo essa moderação de crédito que a gente vinha fizendo há mais tempo", acrescentou.

A desaceleração nas concessões de crédito em outubro ocorreu diante de sinais de que a economia brasileira está sendo impactada pela escalada da crise de dívida na zona do euro, o que reforça avaliações de que a autoridade monetária vai cortar a Selic --hoje 11,50 por cento ao ano- em mais 0,50 ponto percentual na próxima semana, após duas reduções nesta magnitude desde agosto.

Na véspera, o diretor de Política Econômica do BC, Carlos Hamilton, disse que as condições de oferta de crédito para grandes empresas no quarto trimestre já são um pouco mais restritivas do que as vistas no terceiro trimestre, conforme mostrou pesquisa da instituição.

O BC também informou que a inadimplência subiu para 5,5 por cento no mês passado, frente a 5,3 por cento em setembro. A inadimplência para pessoas físicas ficou em 7,1 por cento em outubro, alta de 0,1 ponto frente a setembro, enquanto que para pessoa jurídica, houve crescimento de 0,2 ponto, para 4 por cento.

Segundo Maciel, esse movimento reflete as elevações da taxa de juros neste ano, que somaram 1,75 ponto percentual, e as medidas macroprudenciais adotadas no final de 2010, mas ponderou que o recente anúncio pelo BC de ações para melhorar o crédito de curto prazo são por si só elementos que favorecem o crédito.

Na ocasião, o BC decidiu reduziu a exigência de capital para instituições financeiras com operações e carteira com prazo inferior a 60 meses voltadas a pessoas físicas. Ao mesmo tempo, a autoridade monetária obrigou os bancos a terem mais capital para compensar carteira de empréstimos de longo prazo, com a preocupação de evitar crescimento na inadimplência.

O BC também desistiu de elevar para 20 por cento o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, que entraria em vigor agora em dezembro, mantendo-o nos atuais 15 por cento.

Ainda segundo o BC, os spreads bancários --diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa efetivamente cobrada ao consumidor final-- aumentaram de 28,1 pontos percentuais em setembro para 28,9 pontos percentuais em outubro. Para pessoas físicas, o spread cresceu 1,5 ponto percentual, para 36,5 pontos, enquanto que para as empresas, 0,1 ponto, para 19 pontos percentuais.

Em novembro os spreads apresentavam pequena baixa. Até o dia 10, a queda era de 0,2 ponto percentual.

O BC também divulgou que a Taxa Preferencial Brasileira (TPB) ficou em 17,1 por cento com dados disponíveis de setembro; em agosto a taxa estava em 17,8 por cento.

A taxa de juros geral subiu 0,5 ponto, para 39,5 por cento ao ano em outubro. Para pessoas físicas, a taxa atingiu 47 por cento, o maior patamar desde maio de 2009, quando estava em 47,3 por cento. A taxa para empresas caiu 0,2 ponto, para 29,8 por cento.

Os bancos públicos tiveram queda na participação das operações de crédito em relação ao PIB. Em outubro, as instituições estatais representaram 20,5 por cento do total, queda de 0,1 ponto em relação a setembro, enquanto que as instituições privadas nacionais mantiveram a fatia em 19,5 por cento. Os bancos estrangeiros, por sua vez, contribuíram com 8,4 por cento, estável sobre setembro.