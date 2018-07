Crédito especial para a agroindústria

. O governo aprovou mais uma Linha Especial de Crédito (LEC) para apoiar a comercialização de produtos agropecuários. A portaria nº 37, divulgada na segunda-feira no Diário Oficial da União, define a concessão do crédito a beneficiadores e agroindústrias que comprovarem a aquisição de matéria-prima diretamente de produtores ou cooperativas pelo preço igual ou superior a R$ 0,60 por quilo de maçã e pêssego, R$ 2,70 por quilo de mel e R$ 4 por quilo de lã ovina. O objetivo da medida, segundo o Ministério da Agricultura, é atender a setores específicos e financiar o carregamento da produção para comercialização em condições de preços mais favoráveis aos produtores, a exemplo do Empréstimo do Governo Federal (EGF). O prazo de contratação vai até setembro de 2009 e o reembolso é de até 180 dias. A taxa de juros básica é de 6,75% ao ano.