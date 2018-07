Crédito imobiliário desacelera e deve crescer menos em 2012 As concessões de crédito imobiliário devem crescer menos que o esperado no encerramento deste ano, após o primeiro semestre mostrar desaceleração na liberação de recursos, refletindo a perspectiva de fraco desempenho da economia em 2012 somada à redução do volume de lançamentos de imóveis pelas companhias do setor.