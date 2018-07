Crédito imobiliário soma R$82,8 bi em 2012, abaixo da meta--Abecip

Do total em 2012, 54,7 bilhões de reais foram para financiar aquisições de imóveis, enquanto 28,1 bilhões de reais se destinaram à construção.

O volume de empréstimos ficou abaixo da estimativa da entidade, que previa 85 bilhões de reais concedidos no último ano.

O valor considera apenas recursos da caderneta de poupança e exclui o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A Abecip iniciou 2012 com projeção de que o financiamento para compra e construção de imóveis somaria 103,9 bilhões de reais no ano. Em julho passado, a estimativa foi reduzida para 95,9 bilhões de reais. Em dezembro, o presidente da Abecip, Octavio de Lazari Júnior, afirmou à Reuters que os recursos deveriam atingir cerca de 85 bilhões de reais no fechado do ano.

Em todo o ano passado, foram financiados 453 mil imóveis pelo sistema, número 8 por cento menor na comparação com 2011.

Em 2013, os recursos da poupança concedidos para crédito imobiliário no país devem crescer 15 por cento, alcançando o recorde de 95,2 bilhões de reais, segundo a Abecip.

Em dezembro, o presidente da Abecip, Octavio de Lazari Júnior, antecipou à Reuters que a previsão da Abecip seria de alta de 15 a 20 por cento nos financiamentos imobiliários em 2013.

(Por Vivian Pereira)