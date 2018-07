Crédito já está no nível pré-crise, diz Meirelles O Brasil já recuperou o nível de concessão de crédito anterior ao aprofundamento da crise financeira internacional em setembro de 2008, disse ontem o presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles. Segundo ele, a média diária de concessão de crédito no período de janeiro a setembro de 2008 foi de R$ 7,1 bilhões. Em junho deste ano, essa média atingiu R$ 7,3 bilhões; caiu para pouco mais de R$ 6 bilhões em julho; e nos primeiros 28 dias de agosto ficou entre R$ 6,9 bilhões e R$ 7 bilhões, "perto do nível pré-crise".