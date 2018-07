Crédito no Brasil cresce 1,2% em agosto; inadimplência não cede--BC O crédito total disponibilizado pelo sistema financeiro no Brasil subiu 1,2 por cento em agosto ante julho, chegando a 51 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ou 2,211 trilhões de reais, informou o Banco Central nesta quarta-feira.