A inadimplência nas operações de crédito do sistema financeiro ficou em 5,8 por cento no mês passado, menor do que em maio, quando ficou em 5,9 por cento, de acordo com dados revisados do BC.

O spread bancário ---diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa de juro efetivamente cobrada do consumidor final-- atingiu 23,2 pontos percentuais em junho, contra 24,7 pontos no mês anterior.

(Reportagem de Tiago Pariz)