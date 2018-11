Crédito para combater gripe suína será de R$ 149,2 mi O governo vai abrir crédito extraordinário no valor de R$ 149,2 milhões para ações de prevenção, acompanhamento, avaliação e adequação de medidas sanitárias e epidemiológicas para minimizar o risco de pandemia da gripe suína, a Influenza A (H1N1), no Brasil. De acordo com o Ministério do Planejamento, será editada uma Medida Provisória (MP) liberando os recursos que serão destinados a despesas de custeio e capital. O crédito será distribuído entre os ministérios da Saúde, Agricultura, Fazenda, Defesa, Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e para a Secretaria Especial de Portos.