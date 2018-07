Crédito rural em 2011/12 cresce 5,3% até janeiro, diz governo O volume de recursos aplicados para o financiamento do custeio, investimento e comercialização da safra 2011/12 do Brasil aumentou 5,3 por cento até janeiro ante mesmo período do ciclo anterior, totalizando 65,1 bilhões de reais, informou o Ministério da Agricultura nesta quarta-feira.