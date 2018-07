Crédito volta e inadimplência das empresas cai

O retorno gradual do crédito começou a deixar as empresas do Brasil em segurança, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas, divulgado ontem. Houve declínio de 12,7% na inadimplência das pessoas jurídicas em agosto, ante julho. A normalização da liquidez das companhias, a redução da inadimplência do consumidor e o fator calendário (agosto teve dois dias úteis a menos que julho) contribuíram para a queda, segundo especialistas da Serasa Experian, empresa de pesquisas, informações e análises econômico-financeiras.

O mercado interno avança, segundo os analistas, para se tornar de novo o "sustentáculo da economia", e o crédito é decisivo. Porém, as companhias que atuam somente no setor de exportação enfrentam muitas dificuldades, pois têm obstáculos para vender nos mercados mundiais. Com o real valorizado, ainda sofrem perda de competitividade, afirmam os técnicos.

Já no confronto entre agosto de 2009 e o mesmo mês de 2008, a inadimplência das empresas aumentou 19,8%. Mesmo assim, foi a menor ampliação desde maio, ante o mesmo mês de 2008. Esses dados também são explicados pela melhora da situação da economia, conforme os analistas.

Segundo eles, o indicador de inadimplência das empresas segue a retomada da economia, mas em movimento mais vagaroso, pois a crise causou um choque mais intenso nos negócios do que no consumo.

Na análise da Serasa, as empresas estavam cheias de dívidas no início da crise. Os técnicos esperam que a inadimplência das empresas continue a cair nos próximos meses por causa da reação da economia.

De janeiro a agosto, o ranking da inadimplência foi liderado pelos títulos protestados, com 41,6% de participação, ante 42% na mesma época de 2008. Depois, vêm os cheques sem fundos, com 38,9% ante 38,8% na mesma base. Fecham a lista as dívidas com bancos, com 19,4% ante 19,2% no acumulado do ano passado.

No acumulado do ano, o valor médio das dívidas com os bancos foi de R$ 4.567,57, um aumento de 3,5% ante o mesmo período de 2008. No caso dos títulos protestados, o valor médio foi de R$ 1.794,56, alta de 19,6%. Por fim, vêm os cheques devolvidos, com um valor médio de R$ 1.528,69, 19,1% comparado com o mesmo período de 2008.