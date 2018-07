Crepúsculo Todo final de ano a Valéria Zukeran aparece com o questionário para a gente eleger os melhores do ano. Costumo responder rapidamente e devolver. Mas neste ano, Valéria, já vou avisando, devo esperar a data limite, 7/12. Já sei o que vou responder em muitos itens, até mesmo qual o melhor árbitro brasileiro da temporada (Vuaden, que pelo menos não cai no cai-cai dos jogadores), mas não sei ainda quem é o craque do Brasileirão e há uma pergunta que me tira o sono mais ainda: qual o jogador revelação do futebol brasileiro em 2009? Fotografei todos na minha Rolleyflex e não cheguei a nenhuma conclusão. Taison, do Inter, e Neymar, do Santos, foram os primeiros nomes que me ocorreram, mas os dois andaram amargando a reserva. E isso é sinal de que o futebol brasileiro não vive grande fase. Desde Robinho "pedala" e Nilmar "papaléguas", ambos com 25 anos e disputando vaga titular na seleção, não se vê ninguém empolgar muito ? nem mesmo Pato, que passa ótima fase no Milan.