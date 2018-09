Crer em extraterrestre não fere fé, diz padre do Vaticano Acreditar na existência de vida fora da Terra não contradiz a fé em Deus, afirmou o chefe do Observatório Astronômico do Vaticano, o padre jesuíta José Gabriel Funes, em entrevista publicada ontem no jornal L''Osservatore Romano. A vastidão do universo - com centenas de bilhões de galáxias e trilhões de estrelas - indica que pode haver formas de vida extraterrestre, até mesmo vida inteligente, disse o jesuíta. Na entrevista intitulada "O extraterrestre é meu irmão", Funes questiona como podemos garantir que a vida não tenha se desenvolvido em outros lugares. Diz também que "assim como há uma multiplicidade de criaturas na Terra, pode haver, lá fora, outros seres criados por Deus". "Isso não contradiz nossa fé, pois não impomos limites para a liberdade de criação divina", afirmou Funes. "Assim como consideramos as criaturas terrestres como irmãos e irmãs, por que não podemos falar sobre um irmão extraterrestre? Seria também parte da criação", argumentou. Segundo Funes, a ciência, sobretudo a astronomia, não contradiz a religião. A entrevista de página inteira aborda um tema recorrente no pontificado de Bento XVI, que tem dado ênfase em explorar a relação entre a fé e a razão. A Bíblia "não é um livro de ciência", disse Funes, e "a busca de fatos científicos sobre o universo e sua origem não lança dúvidas sobre o papel de Deus em sua criação". O Observatório Vaticano está presente em dois continentes. A sede fica na residência de verão dos papas, o bucólico Castelo Gandolfo, a poucos quilômetros de Roma. O centro de pesquisas propriamente dito está localizado no interior do Estado do Arizona, nos Estados Unidos. Nos trabalhos científicos do observatório, o Vaticano não faz nenhum tipo de interferência. A escolha dos diretores, na prática, não precisa do aval do papa. Por isso, a instituição é respeitada internacionalmente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.