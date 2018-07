Cresce 111% abandono de carros em São Paulo

O problema, porém, não ocorre só na periferia. Segundo a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, dos 567 carros recolhidos no ano passado, 309 estavam em ruas da Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé - distritos da Subprefeitura Sé. Em 2009, por enquanto, 21 carros foram retirados nessa região central da capital.

Segundo a secretaria e a Polícia Militar, não há dados sobre os motivos que levam ao abandono. No entanto, o secretário de Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, cita, como as principais causas, as dificuldades financeiras do proprietário para manter o carro - custo com manutenção, impostos e até quitação do financiamento - e os casos provenientes de roubos e furtos (os ?desaparecidos?).

O Código de Trânsito Brasileiro não prevê multa por abandonar veículo em vias públicas, segundo Cyro Vidal Soares da Silva, presidente da Comissão de Assuntos e Estudos sobre Direito de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). ?Os carros abandonados são um enorme transtorno. Ocupam pátios e os leilões para vendê-los não são tão frequentes ?, afirma Matarazzo. Dos 1.561 carros abandonados e retirados pelo poder público das ruas, desde 2005, só 197 foram resgatados pelos donos. O resto ou foi leiloado para ferros-velhos ou continua órfão nos pátios oficiais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.