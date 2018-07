Cresce 17% fluxo de passageiros em Viracopos em 2012 O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), registrou aumento de 17% no número passageiros em 2012, na comparação com o ano anterior. No ano passado, foram 8.857.252 embarques e desembarques. Em 2011, o número foi de 7.568.796. O número de pousos e decolagens cresceu 15,55% no mesmo período. Foram 115.548 movimentos no ano passado e 99.994 no ano anterior. O recorde no ano foi registrado no dia 21 de dezembro, quando aconteceram 387 pousos e decolagens.