Cresce a disputa entre cervejas especiais no País

O mercado de cervejas superpremium acaba de ganhar um estímulo com a entrada no segmento da Femsa Cerveja Brasil, agora sob o comando da megacervejaria holandesa Heineken. A companhia passa a comercializar no País cinco cervejas europeias que integram o seu portfólio global: Amstel Pulse, da Holanda; Birra Moretti, da Itália; Edelweiss, da Áustria; Murphy"s Irish Stout e Murphy''s Irish Red, ambas da Irlanda.

A ação da Femsa/Heineken já produziu reação na AmBev, líder no mercado brasileiro e que vende aqui três rótulos apreciados entre os consumidores de cerveja ? as belgas Leffe e Hoegaarden, além da alemã Franziskaner, que são marcas da controladora AB InBev.

André Lima Verde, gerente de marketing do segmento de cervejas especiais da AmBev diz que a empresa retomou seus planos de importação de novas marcas. "Ainda estamos em estudos de quais serão", diz ele. Confirma também que a marca uruguaia Zillertal deverá desembarcar no País em abril. Mais do que isso, garante que a AmBev nunca deixou de lado esse mercado, e que a sua rede de vendas sempre teve condições de oferecer o produto.

Eduardo Passarelli, sócio do restaurante Melograno Forneria & Empório de Cervejas, em São Paulo, acredita que, com a chegada da Femsa, haverá mais produtos à disposição do consumidor. Sua empresa se especializou nesse segmento de cervejas mais sofisticadas.

O mercado de cervejas premium ainda é muito pequeno aqui. O diretor de marketing da Femsa, Riccardo Morici, estima que ele represente 1% do total de cervejas comercializadas, movimentando algo em torno de R$ 300 milhões por ano. "Há quem fale em porcentuais entre 5% e 7% por conta de contabilizarem na categoria cervejas que têm apenas marketing de premium, mas que são iguais as vendidas em massa", diz.

A estratégia de expandir os negócios da empresa no segmento de importadas, segundo Morici, fazia parte da programação da companhia antes mesmo de ela ser comprada pela Heineken em janeiro. O lançamento das cervejas atende o País, com distribuição dirigida às grandes metrópoles. "Há um enorme espaço para crescer nesse segmento, já que os consumidores estão descobrindo o sabor e a qualidade desses produtos". Na Europa, as cervejas premium chegam a representar 40% do setor.