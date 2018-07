Cresce abstenção na 2ª fase do vestibular da Unesp

Com provas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza e Matemática, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu ontem a segunda fase de seu vestibular. A organização registrou taxa de abstenção de 9,4%, a maior entre os exames de fim de ano desde que a seleção assumiu o formato atual, em 2009.

Esta também foi a edição com o maior número de convocados para a etapa discursiva. Descontando os faltosos, permanecem na disputa 41.369 estudantes. Eles concorrem a 7.014 vagas em 165 cursos.

Segundo professores de cursinhos, as 24 questões das provas de ontem tiveram nível de dificuldade entre fácil e médio. Isso pode complicar a seleção de alunos para os cursos mais concorridos, sobretudo Medicina, que teve relação de 185,3 candidatos por vaga na primeira fase.

Os especialistas acreditam que farão diferença a habilidade de redação dos estudantes e como eles se saíram nas questões de filosofia. "A matéria ainda está se consolidando no ensino médio. O candidato precisava dominar os tópicos da disciplina, não bastava só interpretar os textos", diz o coordenador-geral do Etapa, Edmilson Motta.

Para o coordenador do Anglo Tamandaré Thales Trigo, a seleção talvez fique por conta de detalhes ou da redação, que será aplicada hoje à tarde junto com a prova de Linguagens e Códigos. "A gente não acha que essa seja uma postura muito apropriada para a Unesp", afirma. O resultado final do vestibular deve ser divulgado em 28 de janeiro.

Falha. O site da Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular, ficou fora do ar desde a noite de sábado até as 11h52 de ontem. A entidade disse que houve uma falha no servidor externo e precisou divulgar números de telefone e uma listagem para os candidatos verificarem os locais de prova. Também enviou a informação por e-mail. Ainda assim, muitos alunos tiveram medo de perder o exame.