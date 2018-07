Cresce busca por capital de giro

De acordo com o Serasa Experian, o resultado consolida o cenário de recuperação da demanda por crédito das empresas, duramente atingido pela crise financeira internacional em grande parte do ano de 2009. Em todo o ano passado a procura das empresas por crédito foi 4,4% menor do que a do ano de 2008.

A elevação de 11,4% em janeiro foi puxada pelo crescimento de 12,2% na procura por crédito pelas micro e pequenas empresas. Essas empresas estão em fase de recomposição de estoques após as vendas de fim de ano e, por isso, aumentaram a demanda por capital de giro.

Já os índices para as médias e grandes empresas ficaram próximos da estabilidade. A busca por crédito das médias empresas teve queda de 0,4% e, a das grandes, aumento de 0,4%.

Na análise setorial, as empresas do comércio lideraram a expansão da demanda por crédito em janeiro de 2010, totalizando um avanço de 13,2% na comparação com os números de dezembro do ano passado.

O bom desempenho nas vendas de fim de ano provocou a elevação na demanda por crédito da atividade varejista, tendo em vista a necessidade de recomposição de estoques, ou seja, aumento na procura por capital de giro.

Em menor escala, a indústria e o setor de serviços também apresentaram crescimento em suas demandas por crédito no mês passado, de 11% e 9,5%, respectivamente.

