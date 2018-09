Cresce entrega de drogas para diabete Um mês depois de entrar em vigor o programa Saúde Não Tem Preço, do governo federal, o número de medicamentos para diabete e hipertensão entregues gratuitamente nas farmácias populares cresceu 54% e 61%, respectivamente. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foram entregues quase 700 mil unidades a mais desses medicamentos em comparação com o mês anterior.