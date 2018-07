Cresce fluxo de passageiros no Aeroporto de Guarulhos Mais passageiros passaram pelo Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, neste ano. Entre janeiro e julho, 12,1 milhões de pessoas utilizaram o terminal, ante 10,41 milhões em igual período no ano passado. Ou seja, um aumento de 16,4%. O maior crescimento ocorreu no setor doméstico, que passou de 5,53 milhões embarques e desembarques, nos sete meses de 2007, para 6,8 milhões, neste ano. Na ala internacional, no mesmo intervalo, o fluxo subiu de 4,88 milhões para 5,26 milhões. Somente em julho deste ano, a circulação de passageiros atingiu 1,9 milhões, 16,1% a mais em comparação ao mesmo mês em 2007. As informações são da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).